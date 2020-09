George et Charlotte font enfin leur rentrée : le prince William est soulagé

Même du côté de la famille royale, le retour à l'école des enfants est un soulagement. C'est en tout cas ce qu'a confié le prince William lors d'un déplacement effectué à Belfast le 9 septembre 2020, à l'occasion de la Journée des services d'urgence. Tout en saluant le travail des secours oeuvrant en Irlande du Nord, le duc de Cambridge s'est laissé aller quelques confidences sur sa vie de famille avec Kate Middleton et leurs trois enfants : George, Charlotte et Louis (7, 5 et 2 ans).

Alors qu'il discutait avec une officière de police, le Britannique de 38 ans a ainsi affirmé : "Je pense que tous les parents poussent un soupir de soulagement avec le retour à l'école. Cinq mois, ça a été merveilleux, mais ça a été long", a rapporté le magazine Hello. Lundi, le prince George et sa petite soeur la princesse Charlotte ont en effet renfilé leurs cartables et retrouvé leur l'école Thomas's Battersea, dans le Sud-Ouest de Londres, non loin du palais de Kensington.

Dès le mois de mars, les Cambridge avaient posé leurs valises dans leur demeure d'Anmer Hall, dans le Norfolk. Tout au long de ce confinement à la campagne, le prince William et Kate Middleton sont restés mobilisés à distance, prenant part à de multiples visioconférences, tout en faisant l'école à la maison pour leurs trois enfants. Mais composer avec les caractères de chacun n'a pas toujours été une partie de plaisir : "George est très contrarié parce qu'il veut faire les projets de Charlotte, avait confié Kate Middleton en mai dernier, dans l'émission This Morning. Parce que faire des choses comme des sandwichs aux araignées est nettement plus amusant que des devoirs d'écriture !"