Meghan Markle : Cet appel de soutien de Kate Middleton qu'elle a "repoussé"

Voilà près d'un an maintenant que le prince Harry et Meghan Markle ont annoncé leur prise de distance avec la monarchie britannique. La crise royale et familiale qui s'en est suivie n'est pas tout à fait finie puisque la reine Elizabeth et son petit-fils en quête d'indépendance ont convenu de faire un bilan après douze mois de rupture... Mais ce n'est pas tant les aspects administratif et financier qui ont profondément chamboulé la Firme : la blessure familiale est celle qui qui mettra certainement le plus de temps à se refermer et laissera pour sûr une cicatrice, surtout du côté du prince William...

A en croire la reporter royale britannique Rebecca English, le duc de Cambridge et héritier de la Couronne est celui qui a le plus durement vécu le départ du prince Harry aux Etats-Unis. "Il a perdu non seulement un frère bien-aimé, mais quelqu'un dont il s'attendait à ce qu'il se tienne au coude à coude avec lui et partage le fardeau de la responsabilité lorsqu'il deviendra roi", a-t-elle expliqué dans les colonnes du Daily Mail, le 1er janvier 2021.

Le prince William aurait également été blessé par les rumeurs affirmant que son épouse Kate Middleton s'est montrée froide à l'égard de Meghan Markle. "On m'a rapporté que Kate, et la comtesse de Wessex, ont toutes deux 'pris contact' avec la duchesse, en particulier après qu'elle ait évoqué son mal-être dans un documentaire télévisé [filmé lors de leur tournée officielle en Afrique du Sud, en septembre 2019]. Mais elles ont été repoussées."

Rendez-vous en juin 2021

Après plusieurs semaines de silence, les deux frères auraient malgré tout repris contact ponctuellement, notamment au printemps dernier, à l'occasion des anniversaires de leurs enfants respectifs : Archie (19 mois), le prince Louis, la princesse Charlotte et le prince George (2, 5 et 7 ans). Mais séparés par un océan, Harry se concentrant sur ses juteux contrats avec Netflix et Spotify, tandis que son aîné reste mobilisé face à la crise sanitaire, les deux princes ont perdu la tendre complicité qui les liait depuis l'enfance.

Reste à attendre l'éventuel retour des Sussex au Royaume-Uni au printemps prochain pour deux événements royaux majeurs : les 100 ans du prince Philip et l'inauguration de la statue hommage à Diana au palais de Kensington. "Si les deux frères peuvent faire en sorte que ça marche, il y aura de l'espoir", a ajouté une source du Daily Mail.

Malgré tout, un aspect positif est né de ce Megxit : le rapprochement notoire entre le prince William et son père le prince Charles, 72 ans. "William a réalisé que s'il veut que ça fonctionne, il doit être plus aligné avec son père et ils doivent travailler en équipe", a commenté une autre source du tabloïd. "Les sentiments sont toujours à vif, mais la famille est maintenant concentrée sur ce qu'elle peut plutôt faire pour le pays."