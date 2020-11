William et Harry enfin réconciliés ? Pour leur mère Diana, ils font front commun

Si le prince Harry préfère gérer cette affaire en privé, à distance depuis la Californie, son frère William s'est exprimé à ce sujet dans un communiqué dévoilé cette semaine : "L'enquête indépendante est un pas dans la bonne direction. Cela devrait aider à établir la vérité derrière les actions qui ont conduit à l'interview Panorama et les décisions ultérieures prises par ceux de la BBC à l'époque."

De faux relevés bancaires en cause

Dans une lettre adressée à la BBC et publiée par le Daily Mail le 2 novembre dernier, Earl Spencer affirmait que Martin Bashir l'avait manipulé pour obtenir une interview de Diana. Le journaliste lui aurait montré de faux relevés bancaires laissant penser que deux employés du palais avaient été payés pour transmettre des informations sensibles sur sa soeur. "Si je n'avais pas vu ces déclarations, je n'aurais pas présenté Bashir à ma soeur (...). A son tour, il serait juste resté l'un des milliers de journalistes espérant avoir une petite chance de lui parler, sans aucune perspective réaliste de le faire." Diana, Earl Spencer et Martin Bashir se sont finalement rencontrés le 19 septembre 1995, pour préparer l'interview événement diffusée un mois plus tard.

Mercredi, la BBC a annoncé avoir choisi l'ancien juge de la Cour suprême anglaise, Lord John Dyson, pour lancer cette enquête immédiatement. Le directeur général de la chaîne Tim Davie a quant à lui affirmé être "déterminé à découvrir la vérité sur ces événements".

En 1996 déjà, une première enquête menée par la BBC avait conclu que ces documents bancaires falsifiés n'avaient joué aucun rôle déterminant dans l'organisation de l'interview... La chaîne a-t-elle véritablement "blanchi" le journaliste Martin Bashir comme l'affirme Earl Spencer ? "Tout va finir par sortir. La pure malhonnêteté de ce dont j'ai été témoin à la BBC il y a 25 ans (...) l'exige."