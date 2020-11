Diana dans "The Crown" : des scènes de boulimie très réalistes, un avertissement nécessaire

Encore quelques jours à attendre pour les fans de la série The Crown : la très attendue quatrième saison débarquera sur Netflix le 15 novembre 2020. Ces dix nouveaux épisodes suscitent d'autant plus l'intérêt du public qu'ils mettront pour la première fois en scène l'actrice Emma Corrin dans le rôle de Diana. Les spectateurs verront bien sûr l'arrivée de la princesse de Galles au sein du clan Windsor, son fastueux mariage avec le prince Charles en 1981, mais également son mal-être en coulisses...

Tout au long de son tumultueux mariage avec l'héritier au trône d'Angleterre, Lady Di a souffert de troubles alimentaires. Il était donc impossible pour Netflix d'occulter cette part d'ombre et de douleur, directement liée à la pression que subissait la jeune britannique. Pour autant, et de manière inédite, un avertissement sera diffusé avant trois des dix épisodes présentant des scènes de troubles de l'alimentation.

"C'est une démarche sans précédent de la part des créateurs de la série, une source du Sun a-t-elle commenté le 3 novembre. Après tout, elle avait déjà dépeint des scènes de guerre, une tentative de suicide, et va même inclure une attaque terroriste dans la nouvelle saison. Mais ils n'ont jamais choisi de mettre un avertissement pour ces images potentiellement perturbantes. Cela montre à quel point les images sont explicites et à quel point elles sont traitées avec sensibilité." Une porte-parole de Netflix a affirmé que les producteurs de la série avaient étroitement collaboré avec BEAT, une association spécialisée dans les troubles alimentaires, "pour s'assurer que leur représentation de la boulimie de la princesse Diana était à la fois précise et traitée avec sensibilité".

J'appelais à l'aide

"Vous vous infligez cela parce que votre estime de soi est au plus bas et que vous ne pensez pas que vous êtes digne ou précieux, Lady Di avait-elle confié lors de sa fameuse interview pour l'émission Panorama, en 1995. Vous remplissez votre estomac quatre ou cinq fois par jour - certains le font plus - et cela vous procure une sensation de confort. J'appelais à l'aide, mais en donnant les mauvais signaux, et les gens utilisaient ma boulimie : ils ont décidé que c'était le problème - Diana était instable." De la même manière que ces troubles alimentaires ont pris de l'ampleur à mesure que le mal-être de Diana grandissait au sein de la famille royale, la princesse a surmonté sa boulimie une fois séparée du prince Charles, au début des années 1990.

Tout en s'aidant du sport, la mère des princes William et Harry a finalement alors adopté un régime alimentaire essentiellement composé de légumes et poissons. Son chef de l'époque a d'ailleurs récemment confié que son péché mignon était... les poivrons farcis.