The Crown saison 4 : Emma Corrin bluffante en Diana, bande-annonce alléchante

La saison 4 de The Crown retrace l'une des parties les plus marquantes de l'histoire de la famille royale britannique : l'arrivée de Lady Diana. Dans un nouveau teaser dévoilé par Netflix le mardi 13 octobre, on découvre les premières images de l'actrice Emma Corrin dans la robe de mariée de la princesse de Galles. Il faut bien l'admettre, la ressemblance avec la regrettée Lady Di est tout simplement bluffante.

"Les comptes de fées se terminent généralement au moment du mariage par une phrase toute simple : 'Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants.' Alors que le mari et la femme mettent en pratique leurs engagements, de s'aimer et de se chérir l'un l'autre, de partager les plaisirs et les misères de la vie, les accomplissements et les échecs, ils devront s'attendre à être transformés au long du chemin", narre la voix-off de cette bande-annonce.

En plus de reconnaître certaines des tenues emblématiques de Lady Diana, on comprend dans la bande-annonce que la saison 4 retracera l'histoire d'amour qui unissait la princesse de Galles au prince Charles (Josh O'Connor), infidèle. On découvre au passage le rôle de Camilla Parker-Bowles (Emerald Fennell), son amante, et l'arrivée au pouvoir de Margaret Thatcher (Gillian Anderson).

Cette saison 4 est également la dernière d'Olivia Colman sous les traits de la reine Elizabeth II. Pour les deux dernières saisons de la fiction de Netflix, elle donnera les rênes à Imelda Staunton. Nul doute que la performance d'Emma Corrin sera très observée, puisque Diana semble être véritablement au coeur de cette nouvelle saison. "Je suis une grande fan de cette série et imaginer que je vais rejoindre cette famille incroyablement douée est surréaliste. La princesse Diana est une icône et son impact sur le monde reste profondément inspirant. L'explorer à travers l'écriture de Peter Morgan est une opportunité exceptionnelle et je m'efforcerai de rendre justice à Diana", déclarait l'actrice britannique de 24 ans en avril dernier.