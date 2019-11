Gillian Anderson, sublime au bras de son compagnon Peter Morgan pour "The Crown"

C'était une soirée royale ! Le 16 novembre 2019, les membres du cast de la série The Crown se sont réunis au Chinese Theatre de Los Angeles pour présenter la troisième saison du show. À l'occasion du AFI FEST 2019, Helena Bonham Carter, Charles Dance, Olivia Colman, Erin Doherty, Josh O'Connor se sont joints à l'homme à la tête du projet historique, Peter Morgan. Mais celle qui a brillé au bras du scénariste et producteur, c'est Gillian Anderson. Une présence enchanteresse qui se justifie à double titre.

Gillian Anderson dans la saison 4 de la série "The Crown"

On l'a globalement tous découverte dans X-Files en 1993, beaucoup l'ont acclamée – sous un tout autre jour – dans Sex Education. Or, la belle Américaine de 51 ans n'a pas dit son dernier mot puisqu'elle intégrera le casting de The Crown, dans la saison 4, pour interpréter Margaret Thatcher. Un rôle qu'elle estime "formidable", "compliqué" et "controversé", que le public pourra découvrir durant l'année 2020. "Dès qu'elle a ouvert la bouche pendant les répétitions, on pouvait sentir que tout le monde avait envie de dire 'Woaw', raconte l'oscarisée Olivia Colman à Entertainment Weekly. Parce qu'elle est vraiment brillante !" La couronne de Netflix a donc trouvé un joyau supplémentaire.

Gillian Anderson et Peter Morgan : l'idylle la plus discrète d'Hollywood

C'est un sacré défi pour Gillian Anderson qui va devoir collaborer... avec son petit ami ! En octobre 2016, le Daily Mail avait mis en lumière sa romance avec Peter Morgan, romance qu'elle a fini par confirmer – bien que restant le plus discrète possible. "Je suis vraiment heureuse à propos de notre symbiose, détaillait-elle l'année dernière au Times Magazine. Je n'avais jamais été en couple avec quelqu'un qui fait partie de cette industrie auparavant." Gillian Anderson a épousé Clyde Klotz, directeur artistique et père de sa fille Piper Maru, en 1994. Elle a également dit "oui" au journaliste Julian Ozanne, puis elle a eu deux enfants avec l'homme d'affaires Mark Griffiths – Oscar et Félix. Espérons que l'amour commun de la pellicule lui apporte tout le bonheur qu'elle mérite.