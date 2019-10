Helena Bonham Carter, 53 ans et amoureuse d'un beau jeune homme de 32 ans

C'est justement au bras de son nouveau compagnon qu'Helena Bonham Carter a pris part à la soirée Women of the Year Awards organisée par ce même magazine à Londres, le 29 octobre. Radieuse dans un look noir théâtral, l'actrice du Discours d'un roi était à l'honneur puisqu'elle a reçu le prix d'Icône britannique. Le 17 novembre, elle apparaîtra pour la première fois dans le rôle de la princesse Margaret dans la série à succès The Crown. Une personnalité royale qu'elle a pu rencontrer à plusieurs reprises avant son décès en 2002 : "C'était une vieille amie de mon oncle Mark. Lui était un garde de l'armée, je crois, et il était en charge de Margaret et Elizabeth à Windsor, a-t-elle raconté au Harper's Bazaar. Et quand ils se sont rencontrés, je pense qu'ils ont partagé une idylle. Il était très fringant..."