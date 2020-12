Meghan Markle et le prince Harry débarquent sur Spotify ! Ils dévoilent leur propre podcast

Après avoir signé un juteux contrat avec le géant du streaming Netflix, le prince Harry et Meghan Markle s'associent à Spotify ! La plateforme audio a annoncé cette nouvelle collaboration ce 15 décembre 2020. Le duc et la duchesse de Sussex lancent non seulement une nouvelle société de production audio, mais aussi un tout premier podcast, dont un avant-goût a d'ores et déjà été dévoilé...

"Spotify est heureux d'annoncer aujourd'hui un partenariat exclusif de plusieurs années avec Archewell Studio, la nouvelle société de production audio créée par le prince Harry, duc de Sussex et Meghan, la duchesse de Sussex", a-t-il été annoncé ce mardi via un communiqué. "Le duc et la duchesse de Sussex vont produire et animer des podcasts, y compris un spécial fin d'année qui sera publié dans les prochaines semaines." Un premier épisode que les parents d'Archie (1 an) ont présenté avec leurs propres voix, le temps d'une introduction décontractée.

"On commence ? Les femmes d'abord", lance le prince Harry avant que sa moitié ne l'invite à prendre la main parce que "ça sonne vraiment bien avec (son) accent". Oublié le ton formel de Buckingham et Kensington, place à un premier échange chaleureux durant lequel le duc et la duchesse chantent et se présentent tels qu'"Harry" et "Meghan". "Et bienvenue dans Archewell Audio", déclare le prince. "Oh il a une voix de podcast", s'exclame ensuite l'ex-actrice de 39 ans. Mais de quoi les Sussex vont-ils bien parler dans ce nouveau programme audio ? "Le duc et la duchesse animeront et produiront des podcasts qui construiront une communauté grâce à un partage d'expériences, récits et valeurs." Le couple star s'était déjà essayé au podcast en octobre dernier en participant au programme Teenager Therapy, tenu par cinq lycéens californiens engagés en faveur de la santé mentale.

Nous connecter les uns aux autres sans distraction

Dans un communiqué joint, le prince Harry et Meghan Markle ont expliqué pourquoi ils ont choisi de se lancer dans cette aventure : "Ce que nous aimons dans le podcast, c'est qu'il nous rappelle à tous de prendre un moment et de vraiment écouter, de nous connecter les uns aux autres sans distraction. Avec les défis de 2020, il n'y a jamais eu de moment plus important pour le faire, car lorsque nous nous entendons et entendons les histoires des autres, nous nous rappelons à quel point nous sommes tous interconnectés." Voir les Sussex miser sur un mode de communication audio n'a rien de surprenant quand on sait à quel point ils - et surtout Meghan la féministe - ont souffert d'être muselés par le palais lorsqu'ils étaient attaqués par les tabloïds outre-Manche...

La nouvelle vie d'Harry et Meghan se dessine donc plus précisément, neuf mois après leur départ de la monarchie britannique, et cinq mois après leur installation en Californie, dans une grande villa de Montecito, près de Santa Barbara. Tout en prenant régulièrement part à des visioconférences engagées depuis leur salon, le duc et la duchesse continuent de peaufiner leur future fondation Archewell. Pour assurer leur indépendance financière tant désirée, et qui a en grande partie motivé le Megxit, les Sussex se sont non seulement associés à Netflix, puis Spotify, mais Meghan Markle vient également d'investir dans une start-up... de boissons instantanées !