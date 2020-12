Meghan Markle et le prince Harry : leur fils Archie a un accent... américain

Dans le premier épisode de leur podcast, Meghan Markle (39 ans) et le prince Harry (26 ans) ont demandé à de célèbres amis, dont le chanteur Elton John, le présentateur James Corden et le gourou du New Age Deepak Chopra, de parler de leurs expériences de la pandémie et de leurs espoirs pour l'année prochaine. "Notre santé mentale collective a été, et à juste titre, au premier plan des préoccupations des gens", explique dans le podcast Harry, qui, avec Meghan, en assume la narration et fait le lien entre ses différentes parties.

Meghan et Harry, qui ont choisi de s'assumer financièrement et ont multiplié les partenariats notamment avec Netflix, ont été critiqués pour continuer d'utiliser leurs titres alors qu'ils ont décidé de ne plus participer à la vie de la famille royale... Le duc et la duchesse de Sussex ont cependant aussi mis en avant leur volonté d'oeuvrer pour des causes humanitaires, notamment par le biais de sa nouvelle fondation, Archewell, nom inspiré de celui de leur fils.