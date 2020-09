Meghan Markle et Harry : Pas de télé-réalité, mais un film maison de leur intimité ?

Il n'y aura pas de télé-réalité, mais des séquences de leur intimité auraient tout de même été filmées... Depuis l'annonce de la nouvelle collaboration du prince Harry et Meghan Markle avec Netflix, dévoilée début septembre, des rumeurs affirmaient qu'une émission de télé-réalité était en cours. Les Sussex auraient même accepté d'être filmés pendant trois mois. Mais le 28 septembre 2020, un porte-parole du couple a démenti tout projet de ce genre.

"Le duc et la duchesse ne prennent part à aucune télé-réalité", a un représentant à Hello lundi. Un démenti confirmé du côté de Netflix par un porte-parole, auprès de la Press Association : "Le couple a déjà plusieurs projets en cours de développement, dont une série documentaire innovante sur la nature et une série animée qui célèbre les femmes inspirantes, mais nous ne divulguons aucune information sur ces programmes pour le moment."

Une version qui concorde avec ce que les parents du petit Archie (1 an) avaient annoncé plus tôt ce mois-ci : "Notre but sera de créer des contenus qui informent, mais également qui donnent de l'espoir. Nos existences, indépendamment l'un de l'autre et en tant que couple, nous ont permis de comprendre la puissance de l'âme humaine, le courage, la résilience et le besoin d'interactions (...). En tant que jeunes parents, créer des programmes familiaux inspirants est également important pour nous." En même temps que la signature de ce juteux contrat avec Netflix, qui pourrait leur rapporter jusqu'à 100 millions de dollars, le duc et la duchesse de Sussex ont monté leur propre société de production aux États-Unis, où ils ont posé leurs valises en mars dernier, après l'officialisation du "Megxit".

Un documentaire "de qualité" ?

Bien qu'aucun projet de télé-réalité ne soit en cours, des images de l'intimité des Sussex auraient bel et bien été tournées ces derniers mois. À en croire une source du Daily Mail, citée en ce début de semaine, le couple aurait annoncé à Netflix qu'il possédait des séquences et vidéos montrant les coulisses de son départ de la monarchie et ses débuts en Californie, dans sa nouvelle villa de Santa Barbara. Des images personnelles qui auraient pesé lors des négociations pour leur contrat avec Netflix...

À défaut de les utiliser pour une télé-réalité, les Sussex pourraient tout à fait les mettre à profit pour le documentaire "de qualité", mettant en avant leur engagement caritatif, évoqué par The Sun lundi : "Ils ont peut-être toutes ces grandes idées pour parler de l'environnement ou de la pauvreté, mais Netflix veut évidemment du croustillant", a expliqué une source anonyme au tabloïd. "Ils veulent que ce soit fait avec goût et veulent donner aux gens une idée de ce qu'est leur vie et que le public puisse voir tout le travail caritatif qu'ils réalisent."