Meghan et Harry : Leur Frogmore Cottage vidé en une nuit, la princesse Eugenie déjà installée

Les Sussex ont franchi une nouvelle étape dans leur prise de distance avec la famille royale : le prince Harry et Meghan Markle ont en effet vidé leur Frogmore Cottage de Windsor et donné les clefs de leur pied-à-terre anglais à la princesse Eugenie. Comme l'a rapporté le tabloïd The Sun, le 20 novembre 2020, cette dernière et son mari Jack Brooksbank ont déjà emménagé dans la demeure il y a maintenant deux semaines.

"Des camions de déménagement sont arrivés au beau milieu de la nuit et ont vidé le cottage. Ils ne voulaient certainement pas être vus, une source a-t-elle expliqué. Vider leur maison et en donner les clefs est un signe assez fort montrant qu'Harry et Meghan n'ont pas l'intention de revenir (...). Ils prévoient de prolonger leur séjour aux Etats-Unis peut-être de façon permanente." Laisser le Frogmore Cottage derrière eux est d'autant plus symbolique que cette demeure a été au coeur des négociations avec la reine pour le Megxit.

Elizabeth II avait initialement offert ce cottage de cinq chambres aux Sussex en guise de cadeau de mariage, en 2018, afin qu'il devienne leur demeure officielle et maison de famille en Angleterre. Les longs et coûteux travaux enfin terminés, Meghan et Harry y avaient emménagé au printemps 2019, juste avant la naissance de leur fils Archie. Au moment de quitter la monarchie au début de l'année 2020, les Sussex ont dû rembourser au contribuable anglais les 2,4 millions de livres qui avaient servi à sa complète rénovation. Dette dont ils se sont acquittés en septembre dernier, deux mois après avoir emménagé dans leur luxueuse villa de Montecito, à Santa Barbara.

Jack et Eugenie en sont ravis

Cet emménagement au confortable Frogmore Cottage arrive à un moment opportun pour la princesse Eugenie, puisqu'elle attend son premier enfant pour le début de l'année 2021. "Frogmore a été adapté aux goûts de Meghan et Harry, avec leur fils Archie en tête, donc c'est l'endroit parfait pour élever un bébé. Il a l'avantage d'être à côté de ses parents [le prince Andrew et Sarah Ferguson], et bien sûr, la reine [confinée dans son château de Windsor depuis mars 2020, NDLR]."