La princesse Eugenie enceinte : nouvelle apparition en look 100% français

Après Kate Middleton, un autre membre de la famille royale britannique craque pour des marques de mode françaises : la princesse Eugenie ! Le 18 octobre 2020, celle qui attend son premier enfant s'est rendue dans un centre de l'Armée du Salut, probablement non loin de Londres. L'occasion pour la Britannique de 30 ans de dévoiler son ventre rond subtilement sous un manteau coloré et une robe fleurie, dénichés chez deux marques françaises bien connues.

Pour cette sortie engagée, en tant que co-fondatrice de l'association The Anti-Slavery (une organisation luttant contre l'esclavage moderne), Eugenie d'York a misé sur un look d'automne réussi : une robe mi-longue à l'imprimé floral de chez Claudie Pierlot et un manteau vert signé Maje. La fille du prince Andrew et Sarah Ferguson aime particulièrement ce modèle de robe puisqu'elle en possède deux de couleurs différentes. Côté accessoires, la princesse a opté pour de confortables bottes hautes en cuir noir. Difficile de distinguer son baby bump sous ses vêtements !