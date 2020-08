Affaire Epstein : George Clooney, un des amants de Ghislaine Maxwell ?

Jeffrey Epstein a beau être décédé, d'un apparent suicide peu après son incarcération en août 2019, il est toujours au coeur d'un énorme scandale. Le milliardaire a été accusé puis condamné pour avoir organisé un vaste réseau d'exploitation sexuelle de jeunes filles mineures pendant de longues années. Ses victimes sont nombreuses à s'être mobilisées pour le voir derrière les barreaux, dont Virginia Roberts (épouse Giuffre), qui a retracé son parcours dans un livre.

Intitulé Le club du playboy milliardaire, elle y raconte ses soirées sulfureuses où elle a été appelée à séduire de grandes personnalités du monde financier, politique et même de la royauté. En effet, le prince Andrew, fils de la reine Elizabeth II et ex-mari de Sarah Ferguson, aurait abusé de certaines jeunes filles. Mais outre Jeffrey Epstein, c'est Ghislaine Maxwell qui est visée par les accusations de ces victimes. Il s'agit de l'ex collaboratrice et petite amie de l'homme d'affaire, qui aurait tenu un rôle non négligeable dans ces abus.

Elle était revenue toute étourdie

Virginia Roberts explique entre autre dans son ouvrage que Ghislaine "aimait se vanter de ses rendez-vous avec différents amants". Un jour, elle lui aurait même confié avoir eu une expérience sexuelle avec George Clooney lors d'un voyage en 2001, comme la rapporte The Sun, qui a pu se procurer les pages du livre. "Une fois, elle était revenue toute étourdie telle une écolière avec une explosion de nouvelles, avec une voix toute excitée, on aurait pu croire qu'elle était la prochaine princesse, mais elle avait donné une fellation à George Clooney dans les toilettes à un événement quelconque", explique Virginia Roberts dans son livre.

George Clooney n'a pas réagi à cette nouvelle mais ses représentants ont été contactés pour s'exprimer à ce sujet. Bien qu'il soit cité, l'acteur ne semble toutefois pas impliqué dans les affaires de Jeffrey Epstein. Les noms deDonald Trump, Bill Clinton ou encore Leslie Wexner, propriétaire de la marque Victoria's Secret, ont également été mentionnés précédemment.

Du côté de Ghislaine Maxwell, elle a été arrêtée le 2 juillet dernier par le FBI. En attendant son procès, qui devrait avoir lieu en juillet 2021, elle a demandé une libération sous caution contre 5 millions de dollars avec assignation à domicile. Des poursuites pour trafic de mineures sont engagées contre elle et elle encoure jusqu'à 35 ans de prison. Mais, le bras droit de Epstein nie avoir joué les rabatteuses et assure qu'elle avait coupé les ponts avec lui 10 ans avant sa mort. Ghislaine Maxwell est également suspectée d'avoir parfois participé directement aux agressions sexuelles sur de jeunes adolescentes.