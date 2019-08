Jeffrey Epstein : Son suicide confirmé, les détails de son testament révélés

Les résultats de l'autopsie sont tombés : Jeffrey Epstein s'est bel et bien "suicidé". Selon les informations publiées par l'AFP le 20 août 2019, le financier américain trouvé mort dans sa cellule de prison le 10 août dernier s'est tué par "pendaison". La médecin légiste en chef de New York a elle-même confirmé l'information dans un communiqué, mais les avocats du millionnaire ont affirmé qu'ils n'étaient pas satisfaits. Ils ont annoncé vouloir mener leur propre enquête.

Des responsables anonymes, cités par le New York Times, ont indiqué que l'Américain de 66 ans, accusé d'avoir organisé un vaste réseau d'exploitation sexuelle de jeunes filles, aurait apparemment utilisé ses draps pour se donner la mort. Le suicide de Jeffrey Epstein, alors qu'il était détenu à la prison fédérale de Manhattan, l'une des plus sûres du pays, a suscité outre-Atlantique un torrent d'interrogations et de théories du complot. Certains affirment qu'il aurait été assassiné pour protéger les nombreuses personnalités et hommes de pouvoir qu'il avait fréquentés, du prince Andrew à Bill Clinton.

Des responsables pénitentiaires cités par le New York Times ont affirmé que les surveillants avaient dormi environ trois heures, alors qu'ils étaient censés effectuer des rondes toutes les demi-heures, alimentant les soupçons sur de possibles complicités au sein de la prison. Le directeur de l'établissement a été muté et les deux gardiens chargés de surveiller le célèbre prisonnier ont été suspendus. Jeffrey Epstein avait apparemment fait une première tentative de suicide le 23 juillet dernier. Il avait été trouvé allongé sur le sol de sa cellule, blessé, avec des marques sur le cou, mais ses blessures avaient été sans gravité et il s'était présenté peu après à une audience. Il avait alors été placé sous surveillance spéciale anti-suicide, mais jusqu'au 29 juillet seulement.

Une fortune de 577 millions de dollars

Deux jours avant de se suicider, le financier Jeffrey Epstein a paraphé un testament confiant tous ses biens à un trust aux bénéficiaires inconnus, toujours selon le New York Post, citant des documents judiciaires. Selon ces documents, enregistrés dans les îles Vierges américaines, il a confié ses biens, chiffrés à quelque 577 millions de dollars (soit environ 521 millions d'euros) à un "trust" dénommé le "Trust 1953", affirme le journal.

Dans le testament, la vaste résidence du financier à Manhattan – où il aurait abusé de nombreuses jeunes filles y compris des mineures – est évaluée à près de 56 millions de dollars ; son ranch du Nouveau Mexique à 17 millions ; sa propriété parisienne, avenue Foch, à 8,6 millions ; et les deux îles qu'il possédait dans les îles Vierges – Little St James Island, surnommée par certains "Ile de la pédophilie", et Great St James Island, rachetée récemment et où il prévoyait des travaux – à quelque 85 millions au total. À ces biens immobiliers s'ajouteraient 307 millions en actions et autres placements, 56 millions en liquidités, et 18,5 millions pour ses avions privés, bateaux et voitures, selon le journal.