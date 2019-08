Mort de Jeffrey Epstein : les résultats troublants de l'autopsie

Alors qu'une autopsie a été réalisée sur le corps de Jeffrey Epstein, les circonstances de sa mort restent floues. Selon les premiers éléments de l'examen révélé jeudi 15 août 2019 par le Washington Post, le condamné pour traite sexuelle de mineurs présente des fractures au cou. L'os hyoïde, au-dessus du larynx, a été fracturé. Toujours selon nos confrères américains, qui citent des experts, ces fractures sont fréquentes dans les cas de pendaison, mais aussi dans ceux de mort par strangulation.

Un fait qui ne fait qu'empirer les différentes théories du complot autour de la mort du financier américain de 66 a,s, dont l'histoire passionne outre-Atlantique. Rappelons que tous les regards sont portés en direction de la prison de Manhattan, dans laquelle Jeffrey Epstein était en détention. Après que son corps a été retrouvé inanimé dans sa cellule, le 10 août 2019, le directeur du centre pénitentiaire a été muté et deux employés ont été suspendus. La justice reproche à la prison de ne pas avoir surveillé le millionnaires comme il le fallait.

"Aujourd'hui, le ministre de la Justice a ordonné à la direction des prisons de muter temporairement le directeur du Metropolitan Correctional Center (...) en attendant les conclusions de l'enquête du FBI et de l'Inspecteur général", avait indiqué la porte-parole du ministère, Kerri Kupec, dans un communiqué transmis le 12 août dernier. "La direction des prisons a aussi suspendu deux employés du MCC responsables de l'unité de la prison où M. Epstein était détenu, en attendant les conclusions des enquêtes", avait-elle ajouté, précisant que "des mesures supplémentaires pourraient être prises".

Rappelons que la police avait dressé un bilan de la situation à la découverte du corps, qualifiant la mort de Jeffrey Epstein de "suicide apparent". D'autres éléments vont peut-être permettre d'en savoir plus sur le décès du pédophile. Les images de vidéosurveillance devraient être visionnées par les enquêteurs et les détenus des cellules voisines interrogés.