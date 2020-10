La princesse Eugenie enceinte : jolies photos pour ses 2 ans de mariage

Le mariage d'Eugenie, puis celui de sa soeur Beatrice célébré cet été à Windsor, après avoir été reporté à plusieurs reprises à cause de la crise sanitaire, bientôt un bébé... Les bonnes nouvelles s'enchaînent pour cette partie de la famille royale britannique, qui se réjouit tant bien que mal, ces heureux événements étant assombris par le scandale autour du prince Andrew et de son amitié avec le prédateur sexuel américain Jeffrey Epstein, qui a contraint le fils de la reine à démissionner de ses fonctions royales il y a maintenant un an.