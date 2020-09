La princesse Eugenie est enceinte ! Adorable faire-part avec Jack Brooksbank

La famille royale britannique continue de s'agrandir ! Le 25 septembre 2020, le palais de Buckingham a annoncé une bonne nouvelle : la princesse Eugenie est enceinte de son premier enfant. Un heureux événement qui survient près de deux ans après son fastueux mariage avec Jack Brooksbank.

"Son Altesse Royale la princesse Eugenie et M. Jack Brooksbank sont très heureux de vous annoncer qu'ils attendent un bébé pour le début de l'année 2021. Le duc d'York [le prince Andrew], Sarah [Ferguson], duchesse d'York, M. et Mme George Brooksbank, la reine et le duc d'Édimbourg, sont ravis de cette nouvelle", a-t-on appris sur le compte Twitter de la famille royale ce vendredi.

Sur son compte Instagram, la future maman a de son côté publié un faire-part moins plus personnel et craquant : "Jack et moi sommes si excités pour le début 2021...", a-t-elle écrit, en légende d'une photo sur laquelle elle tient une paire de petits chaussons, main dans la main avec son mari. La grossesse de la princesse Eugenie est donc déjà bien avancée, mais la Britannique de 30 ans a réussi à dissimuler son baby bump au cours de ses dernières apparitions, aussi bien lors d'une soirée à Londres avec sa soeur la princesse Beatrice, mardi dernier, que pendant une sortie dans la capitale en robe fleurie, le 18 septembre.

En dépit de la pandémie de coronavirus, les princesses d'York enchaînent les heureux événements ces derniers mois. Le 17 juillet dernier, c'était au tour de la princesse Beatrice de se marier avec son fiancé, le riche Italien Edoardo Mapelli Mozzi. Après avoir annulé son mariage du 29 mai, qui devait se tenir à St James's Palace, le couple s'est uni lors d'une cérémonie intime à Windsor le 17 juillet, en présence de la reine Elizabeth II.