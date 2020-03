Princesse Eugenie : Photo inédite de son mariage royal pour ses 30 ans

Ce n'est pas la première fois qu'Eugenie dévoile une photo inédite de son mariage sur Instagram. En juin dernier, à l'occasion de la fête des Pères, elle avait déjà partagé un joli cliché la montrant au côté de son père le prince Andrew dans la chapelle St George. L'an dernier, pour ses 29 ans, elle avait choisi de mettre en lumière une photo de sa seconde robe de mariée signée Zac Posen, inspirée d'une tenue que portait Grace Kelly dans le film La Main au collet (1955).

Le 29 mai prochain, c'était au tour de sa grande soeur Beatrice de se marier avec Edoardo Mapelli Mozzi à St James Palace. Mais ces nouvelles noces royales n'en finissent plus d'être repoussées : après avoir été entachée par l'affaire Epstein et les accusations visant le prince Andrew, l'organisation du mariage a ensuite été éclipsée par le Megxit. Voilà maintenant que la cérémonie pourrait une nouvelle fois être reportée à cause du coronavirus...