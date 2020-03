Princesse Béatrice : Son mariage menacé par le coronavirus, la reine absente ?

"Furieuse", Béatrice D'York voit son mariage repoussé pour la troisième fois. Après l'affaire Epstein et le "Megxit" qui avaient contraint les futurs époux à déplacer la date de leur mariage, c'est désormais un nouveau problème qui pourrait encore une fois décaler les festivités. Initialement prévu le 29 mai 2020, le mariage de Béatrice d'York et de son fiancé Edoardo Mapelli Mozzi pourrait bien être menacé, cette fois, par le coronavirus. En effet selon les experts interviewés par le Telegraph, le Royaume-Uni pourrait bientôt passer en alerte maximale et imposer aux habitants un confinement total. Une mesure drastique qui pourrait ainsi fortement perturber le futur mariage de Béatrice et Edoardo.

La propagation du covid-19, particulièrement dangereux pour les personnes âgées, pourrait également mettre en doute la présence du mari de la reine Elizabeth II, le prince Philip. En effet, le père du prince Charles aura 99 ans au mois de juin et il a déjà une santé fragile. Alors qu'il avait été hospitalisé au mois de décembre 2019, il serait ainsi imprudent de l'exposer à un événement public susceptible de lui faire attraper le coronavirus. Phil Dampier, auteur spécialisé dans la famille royale britannique, a d'ailleurs indiqué : "Si le coronavirus atteint des proportions italiennes au Royaume-Uni, je doute sérieusement que le duc courrait le risque de se rendre à Londres pour le mariage de Béatrice." De même, la reine (qui opte désormais pour des gants lors de ses sorties officielles) pourrait ne pas se rendre au mariage de Béatrice en raison de son âge avancé (elle a 93 ans). Phil explique : "Si le coronavirus s'aggrave, je ne peux pas imaginer que les pouvoirs en place du palais voudront qu'elle rencontre et salue des milliers de personnes. Pas à son âge."

D'origine italienne, le fiancé de Béatrice craint également que les membres de sa famille résidant en Italie ne puissent pas venir assister à son mariage organisé au Palais de St James à Londres. "Bien qu'il n'y ait aucune certitude que l'Italie restera en quarantaine jusqu'à la fin du mois de mai, tous ces événements remettent néanmoins fortement en cause la liste des invités", a déclaré Edoardo au Telegraph. Béatrice d'York et son fiancé avait finalement projeté d'organiser leur union, initialement prévue en Italie, au Royaume-Uni pour éviter un voyage trop long à la reine et au duc d'Édimbourg...