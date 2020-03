Elizabeth II, Kate et William face au coronavirus : gants et flegme sont de mise

Le prince William et Kate Middleton se retrouvent eux aussi dans la situation délicate de poursuivre leurs engagements officiels sans risque de transmission. Mardi, le duc et la duchesse de Cambridge sont arrivés à Dublin pour trois jours de déplacement en République d'Irlande. Dès sa sortie de l'avion, le couple n'a pas hésité à serrer des mains comme à son habitude, et ce, sans gants.

Convié le soir par l'ambassadeur britannique au Gravity Bar, dans la brasserie Guinness historique, le prince William s'est même montré plutôt serein face à la menace du coronavirus lors d'une discussion avec des ambulanciers irlandais : "Je parie que tout le monde est du genre à dire 'J'ai le coronavirus, je vais mourir', et vous du genre à répondre 'Non, c'est juste une simple toux'. Est-ce que tout cela ne tourne pas un peu au drame ? Vous ne pensez pas que c'est un peu amplifié par les médias ?" Tout en faisant une grimace, le Britannique de 37 ans a ensuite ajouté avec humour : "Au fait, le duc et la duchesse de Cambridge répandent le coronavirus, désolé. Gardons un oeil là-dessus, et dites-nous si nous devons arrêter."