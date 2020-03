Kate Middleton en Irlande : total-look vert surprenant au bras de William

Trois jours durant, le prince William et Kate Middleton vont multiplier les visites et rencontres en République d'Irlande. Arrivés à Dublin mardi après-midi, le duc et la duchesse de Cambridge ont initié ce voyage dans un contexte diplomatique particulier.

Comme l'a précisé l'AFP, ce nouveau voyage se veut placé sur le thème de la réconciliation, trois semaines après la percée électorale des partisans d'une réunification avec la province britannique d'Irlande du Nord. Pour commencer cette visite de trois jours, ils doivent rencontrer le président Micheal D. Higgins et le Premier ministre Leo Varadkar. Les Cambridge déposeront ensuite une gerbe au Jardin du souvenir qui rend hommage aux morts de la lutte pour l'indépendance. Le prince William et Kate Middleton rentreront à temps pour la messe du Commonwealth qui sera célébrée à Westminster le 9 mars. Un événement attendu avec impatience puisqu'il verra la première réunion de la famille royale depuis le Megxit. Le prince Harry et Meghan Markle y prendront part avant de prendre officiellement leurs distances avec la monarchie, le 31 mars prochain.

