Mariage de Beatrice d'York : Edoardo partage de nouvelles photos, plus intimes

Depuis deux jours, Edoardo Mapelli Mozzi et Beatrice d'York sont officiellement mari et femme. L'Italien de 37 ans et la Britannique de 31 ans ont été unis par les liens sacrés du mariage au cours d'une cérémonie secrète organisée le vendredi 17 juillet. Le couple s'est dit "I Do" en la chapelle de tous les Saints, dans le parc du Royal Lodge à Windsor, en la présence de leurs familles.

Alors que les premières images du mariage se sont faites attendre, pour ne pas faire de l'ombre à l'anoblissement de "Captain Tom" par la reine Elizabeth, elles sont finalement arrivées un peu plus de 24 heures après la noce surprise. La famille royale a dévoilé deux images signées Benjamin Wheeler dans la soirée du samedi 18 juillet, présentant la princesse Beatrice et son époux devant la chapelle de tous les Saints, tous les deux et puis avec la reine Elizabeth et son époux le prince Philip. Les deux paires avaient pris soin de garder leurs distances. Grâce à ces images, il a été révélé que la mariée portait deux pièces essentielles prêtées par sa grand-mère : sa robe de mariée retaillée pour l'occasion mais également la tiare de la reine Mary qu'elle avait elle-aussi portée lors de son union avec le prince Philip en 1947.