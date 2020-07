Mariage secret de la princesse Beatrice : le rôle de sa maman, Sarah Ferguson

Les secrets entourant le mariage de Beatrice d'York avec Edoardo Mapelli Mozzi se lèvent peu à peu... Alors que la Britannique de 31 ans et l'Italien de 37 ans se sont unis à l'abri des regards le vendredi 17 juillet 2020, en la chapelle de tous les Saints, dans le parc du Royal Lodge à Windsor, et que les premières photos officielles du grand jour ont été révélées, on en sait à présent plus sur le royal joué par Sarah Ferguson lors de la cérémonie. La maman de Beatrice d'York s'est vu confier une mission très importante, comme le rapporte le Mirror.

Le tabloïd anglais fait savoir que Sarah Ferguson et Nikki, la maman d'Edoardo, ont toutes deux lu des poèmes auxquels Beatrice et Edoardo tiennent tout particulièrement. Le Mirror précise que ces poèmes étaient le Sonnet 116 de Shakespeare, Je porte votre coeur avec moi de Edward Estlin Cummings, et une lecture biblique, la première lettre de St Paul aux Corinthiens. Sarah Ferguson et la maman d'Edoardo Mapelli Mozzi, qui s'entendent très bien, n'ont eu que très peu de temps pour se préparer à cette grande mission puisque la cérémonie secrète a été organisée en deux petites semaines seulement. Quant au prince Andrew, le Daily Mail rapporte que le père de Beatrice a assisté à la cérémonie mais a dû s'éclipser pour aller répondre aux questions du FBI. Il est empêtré jusqu'au cou dans l'affaire Epstein et l'étau se resserre depuis l'arrestation de Ghislaine Maxwell, considérée comme le cerveau du groupe.

A l'origine, la princesse Beatrice d'York et son fiancé devaient s'unir le 29 mai dernier, au palais de Saint-James, mais la crise sanitaire et la pandémie de coronavirus les avaient poussés à devoir annuler leurs noces. Ils se sont finalement dit "I Do" en ce mois de juillet, en présence de la reine Elizabeth et de son époux le prince Philip. Tous deux apparaissent sur l'une des deux photos officielles du mariage dévoilées dans la soirée du samedi 18 juillet sur les réseaux sociaux.

Grâce à cette publication, c'est ainsi que l'on a découvert que Beatrice portrait une robe et une tiare appartement à sa grand-mère. La toilette en question, prêtée par la reine Elizabeth donc, est faite de taffetas Peau de soie dans les teintes ivoires, taillée dans du tissu satin duchesse, avec des manches organza, a précisé Hello ! La robe est également incrustée de détails en diamants.