Beatrice d'York : La princesse s'est mariée en secret avec Edoardo !

Ce mariage royal est décidément celui de tous les rebondissements ! Comme l'a rapporté le tabloïd The Sun le 17 juillet 2020, la princesse Beatrice d'York et son fiancé Edoardo Mapelli Mozzi se sont mariés dans le plus grand secret ce vendredi. La Britannique de 31 ans et son compagnon italien de 37 ans se sont unis lors d'une cérémonie intime organisée au château de Windsor, en présence de son père le prince Andrew, qui y vit à l'année (au Royal Lodge), et sa grand-mère la reine Elizabeth. La monarque de 94 ans a d'ailleurs été aperçue dans son véhicule quittant les lieux, habillée d'un de ses fameux tailleurs hauts en couleur.

Le prince Philip, âgé de 99 ans, a lui aussi assisté aux noces, au milieu d'une vingtaine de convives qui ont respecté les mesures de distanciation sociale, crise sanitaire oblige. "Un grand mariage était hors de question à cause du coronavirus, a rapporté un ami de Beatrice au Sun. Ils voulaient bien sûr que la reine vienne donc le mariage devait se faire avant qu'elle ne parte à Balmoral, donc c'était le bon moment." Chaque été, Elizabeth II et son mari passent en effet la belle saison dans leur château de Balmoral, en Écosse, où le reste du clan les visite généralement pour quelques jours de vacances en famille.

"Beaucoup d'invités étaient déçus de ne pas assister au grand jour, mais en comprenaient la raison, poursuit la même source. Ils devaient faire en sorte que le mariage soit sûr eu égard au coronavirus et sans risque pour la reine, donc quel meilleur endroit que la Royal Chapel of All Saints [au château de Windsor] et la réception sur place au Royal Lodge, a ajouté la source du tabloïd. C'est tout simplement une famille comme les autres, ils ont dû faire des sacrifices comme beaucoup d'autres qui ont connu des hauts et des bas dans le pays et ils attendent avec impatience de le fêter quand le moment sera venu."

Un mariage sans cesse bousculé

La princesse Beatrice et Mapelli Mozzi avaient initialement prévu de se marier le 29 mai dernier à Londres, au palais St James, avant de célébrer cette union lors d'une réception organisée par la reine Elizabeth dans les jardins de Buckingham. Au mois d'avril, face à la pandémie de coronavirus, le couple avait pris la difficile décision de reporter les festivités à une date inconnue. Avant même la crise sanitaire, ce mariage royal a été bousculé par divers contre-temps : le scandale autour du prince Andrew et sa présumée agression sexuelle sur mineure, le départ avec fracas du prince Harry et Meghan Markle pour la Californie... Dès l'annonce de ses fiançailles en septembre 2019, le couple avait pour projet d'organiser une cérémonie intime, bien différente du fastueux mariage de la princesse Eugenie à l'automne 2018, à Windsor.

La simplicité était d'autant plus de mise pour Beatrice qu'elle s'est mariée à un Italien déjà papa. L'homme d'affaires millionnaire, spécialisé dans l'immobilier, a en effet un petit garçon de 4 ans, Christopher "Wolfie" Woolf, né de sa précédente relation avec une certaine Dara Huang, Américaine et architecte de métier, dont il s'est séparé en 2018, au moment de son rapprochement avec la princesse Beatrice.

