Mariage surprise de la princesse Beatrice : pourquoi aucune photo de la noce ?

La princesse Beatrice d'York et son fiancé Edoardo Mapelli Mozzi avaient initialement prévus de se marier le 29 mai 2020, mais la crise sanitaire et la pandémie de coronavirus avaient contraint la Britannique de 31 ans et son compagnon italien de 37 ans à devoir remettre leur union à plus tard. Alors qu'aucune nouvelle date officielle n'avait été fixée, le couple a choisi de s'unir dans le plus grand secret.

A la surprise générale, Beatrice d'York et Edoardo Mapelli Mozzi se sont dit "I Do" au cours d'une cérémonie intime organisée vendredi 17 juillet 2020 au château de Windsor, en présence de la reine Elizabeth et de son époux le prince Philip, qui a été vu le sourire aux lèvres et plutôt en forme. Une bonne nouvelle après ses ennuis de santé.

Alors que la tradition veut que la famille royale dévoile quelques images d'un tel événement, rien cette fois-ci. Hello ! explique que cette absence de photos du mariage est à relier à un autre événement qui s'est déroulé le même jour, l'anoblissement de Thomas Moore, dit "Captain Tom", par la reine. Le mariage de Beatrice d'York et Edoardo Mapelli Mozzi ne devait pas faire d'ombre à la cérémonie exceptionnelle organisée elle aussi au château de Windsor.

Une exception pour Captain Tom

Tom Moore, un ancien combattant centenaire ayant réalisé l'exploit de collecter quelque 33 millions de livres (36,2 millions d'euros) pour le service de santé britannique en pleine pandémie, a été fait chevalier par la reine Elizabeth II. "Captain Tom", qui a participé à la Deuxième Guerre mondiale, avait recueilli la somme sans précédent de 33 millions de livres - homologuée par l'académie Guinness - en accomplissant à petits pas, muni de son déambulateur, 100 tours de son jardin du Bedfordshire avant son centième anniversaire, le 30 avril dernier.

Alors que toutes les investitures qui devaient se tenir en juin et en juillet au palais de Buckingham, à Londres, ont été reportées en raison du nouveau coronavirus, une exception a été faite pour "Captain Tom".

Entouré de sa famille, médailles sur la poitrine et prenant appui sur un déambulateur, il a été élevé au rang de chevalier dans l'imposante cour du château de Windsor par la reine, qui a utilisé l'épée ayant appartenu à son père, le roi George VI, et respecté les règles de distanciation sociale. "Merci beaucoup, vous avez récolté une somme extraordinaire", l'a remercié la souveraine.

A l'issue de la cérémonie, Tom Moore a confié aux journalistes être "absolument impressionné": "c'est une journée absolument fantastique pour moi".

Il s'agissait du premier engagement royal en face à face avec un membre du public pour Elizabeth II depuis qu'elle s'est retirée le 19 mars au château de Windsor avec son mari, le prince Philip, en raison de la pandémie.