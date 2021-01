Meghan Markle et Harry de retour à Londres au printemps ? Trois événements incontournables

Le prince Harry et Meghan Markle vont-ils faire leur grand retour au Royaume-Uni au printemps prochain ? Plusieurs événements majeurs prévus dès le mois de juin prochain, si la crise sanitaire le permet, laissent penser que le duc et la duchesse Sussex feront le voyage depuis la Californie pour y prendre part. Les parents du petit Archie (19 mois) ne sont plus revenus à Londres depuis leur ultime série d'engagements royaux effectuée en mars 2020.

A en croire une source du Sunday Times, citée le 10 janvier 2021, la reine Elizabeth serait prête à "reprendre du service" dans les prochains mois, après avoir limité le plus possible ses rendez-vous royaux en s'installant au château de Windsor avec le prince Philip. Récemment vaccinée, la monarque espère notamment que la traditionnelle parade Trooping The Colour prévue le 12 juin 2021 sera maintenue. Chaque année à Londres, cet événement marquant l'anniversaire d'Elizabeth II réunit toute la famille royale au balcon de Buckingham. Si l'édition 2020 de ce rendez-vous avait été délocalisée à Windsor et organisée en comité restreint en raison de la pandémie, le palais espère bien pouvoir le célébrer comme à son habitude en 2021, d'autant que la reine fêtera cette année ses 95 ans, deux jours après les 100 ans de son mari le prince Philip.

Meghan Markle et le prince Harry pourraient bien avoir été conviés puisqu'il s'agit non seulement d'un événement officiel, mais également d'une fête de famille à laquelle ils avaient participé en 2018 et 2019. Si les Sussex acceptent de prendre part aux festivités, il s'agira de la première grande réunion publique de la famille royale depuis qu'ils ont quitté leurs fonctions officielles, en mars 2020. Le duc et la duchesse devaient initialement revenir en Angleterre pour faire un point avec la reine sur leur situation, après un an d'indépendance, mais leur voyage a été reporté à cause du regain de la pandémie outre-Manche.

Un autre événement devrait suffire à motiver les Sussex à traverser l'Atlantique : l'inauguration de la statue de Diana commandée par le prince Harry et son frère le prince William qui devrait se tenir le 1er juillet 2021 dans les jardins du palais de Kensington. Des retrouvailles entre les deux frères d'autant plus attendues que leur relation a été grandement affectée par le Megxit.