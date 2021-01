Diaporama Meghan Markle et Harry de retour à Londres au printemps ? Trois événements incontournables

Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex - Les membres de la famille royale britannique lors du rassemblement militaire "Trooping the Colour" (le "salut aux couleurs"), célébrant l'anniversaire officiel du souverain britannique. Cette parade a lieu à Horse Guards Parade, chaque année au cours du deuxième samedi du mois de juin.

Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, avec leurs enfants le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis ont assisté à un spectacle donné en l'honneur des personnes qui ont été mobilisées pendant la pandémie au Palladium à Londres, Royaume Uni, le 11 décembre 2020.

La reine Elisabeth II d'Angleterre lors d'une cérémonie militaire, Trooping The Color, célébrant son anniversaire au château de Windsor. Pour la première fois depuis 1955, la cérémonie ne déroule pas dans sa forme traditionnelle, dûe à l'épidémie de Coronavirus (COVID-19) et au confinement lié à cette situation. Londres, le 13 juin 2020

Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex - La parade Trooping the Colour 2019, célébrant le 93ème anniversaire de la reine Elisabeth II, au palais de Buckingham, Londres, le 8 juin 2019.

Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, le prince George de Cambridge, la princesse Charlotte de Cambridge, le prince Louis de Cambridge, Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles, le prince Charles, prince de Galles, la reine Elisabeth II d'Angleterre, le prince Andrew, duc d'York, le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex - La famille royale au balcon du palais de Buckingham lors de la parade Trooping the Colour 2019, célébrant le 93ème anniversaire de la reine Elisabeth II, Londres, le 8 juin 2019.

Meghan Markle, duchesse de Sussex, lit l'histoire "Duck ! Rabbit ! " à son fils Archie à l'occasion de son 1er anniversaire pour le compte Instagram de l'ONG "Save The Children". A la fin de la séquence, l'association fait un appel aux dons pour aider les familles les plus démunies face à la pandémie du coronavirus (Covid-19). Los Angeles. Le 6 mai 2020.

Catherine Kate Middleton, duchesse de Cambridge, le prince William, duc de Cambridge, la reine Elisabeth II d'Angleterre, le prince Charles, prince de Galles, Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles - La famille royale se réunit devant le chateau de Windsor pour remercier les membres de l'Armée du Salut et tous les bénévoles qui apportent leur soutien pendant l'épidémie de coronavirus (COVID-19) et à Noël le 8 décembre 2020.

Le prince Harry et Meghan Markle lors d'une visite privée du cimetière national de Los Angeles, novembre 2020. Photo by Lee Morgan/PA Photos

Meghan Markle, duchesse de Sussex, et le prince Harry en famille lors du baptême de leur fils Archie Mountbatten-Windsor le 6 juillet 2019 dans le Salon Vert au château de Windsor, entourés de la duchesse Camilla de Cornouailles, la duchesse Catherine de Cambridge, le prince Charles, Doria Ragland, Lady Jane Fellowes, Lady Sarah McCorquodale et le prince William, photographiés par Chris Allerton. ©Chris Allerton/SussexRoyal/PA Photos/Bestimage

La princesse Eugenie d'York, la princesse Beatrice d'York, Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles, Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex, Peter Phillips, Autumn Phillips, Savannah Phillips, Isla Phillips, le prince Edward, duc de Kent, Lady Helen Taylor et ses filles Eloise et Estella - Les membres de la famille royale britannique lors du rassemblement militaire "Trooping the Colour" (le "salut aux couleurs"), célébrant l'anniversaire officiel du souverain britannique. Cette parade a lieu à Horse Guards Parade, chaque année au cours du deuxième samedi du mois de juin. Londres, le 9 juin 2018.