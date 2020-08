Elizabeth II : Fini Buckingham, elle ne reviendra pas au palais

Jamais la reine ne s'est absentée de son palais aussi longtemps en 68 ans de règne... À en croire les informations du Sunday Times publiées le 23 août 2020, Elizabeth II ne reviendra pas à Buckingham à la rentrée. Après ses traditionnelles vacances d'été à Balmoral, en Écosse, la monarque de 94 ans regagnera le château de Windsor pour une durée indéterminée. C'est là qu'avec son mari le prince Philip, 99 ans, elle avait passé le confinement loin de l'agitation londonienne. Une pause forcée au vert qui n'était pas pour lui déplaire...

La reine travaillera donc depuis le Berkshire et ne retournera à Buckingham que pour certains événements officiels, si elle estime que le déplacement peut se faire en toute sécurité, crise du coronavirus oblige. Elizabeth II devrait rester à Windsor tant que la pandémie continue de sévir sur ses terres. Afin de ne prendre aucun risque, il lui aurait été conseillé de continuer à travailler avec l'équipe réduite qui l'avait déjà accompagnée là-bas dès le début de son confinement en mars dernier. Reste à voir si elle se rendra malgré tout à Sandringham, dans le Norfolk, pour le traditionnel Noël de la famille royale.

Les autres membres du clan sont quant à eux attendus à Londres à la rentrée : le prince Charles et son épouse Camilla devraient regagner Clarence House. Le futur couple régnant avait passé le confinement en Écosse, dans sa demeure de Birkhall. C'est là qu'il avait célébré ses 15 ans de mariage, une fois le prince de Galles remis du coronavirus, contracté au début de l'épidémie en mars. Ils étaient déjà revenus à Londres en juin dernier, pour recevoir Emmanuel Macron et prendre part aux commémorations du 80e anniversaire de l'appel du 18 juin du général de Gaulle.

De leur côté, le prince William et Kate Middleton s'étaient confinés dans leur demeure d'Anmer Hall, dans le Norfolk, avec leurs trois enfants : George, Charlotte et Louis (7, 5 et 2 ans). Tout au long de cette période délicate, les Cambridge sont restés mobilisés à distance, multipliant les visioconférences tout en faisant l'école à la maison. Après quelques sorties masquées, le couple s'est accordé fin juillet plusieurs jours de vacances en famille sur l'île de Tresco, en Cornouailles.