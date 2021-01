Le prince Harry "le coeur brisé" : ses relations avec la famille royale toujours délicates...

Plus tôt ce mois-ci, la reporter royale Rebecca English avait-elle aussi évoqué le mal-être du prince William, qui "a perdu non seulement un frère bien-aimé, mais quelqu'un dont il s'attendait à ce qu'il se tienne au coude à coude avec lui et partage le fardeau de la responsabilité lorsqu'il deviendra roi". Harry et William ne se sont plus revus depuis la dernière grande réunion de famille à Westminster en mars 2020, avant le départ des Sussex pour les États-Unis.

Il ne s'agit pas seulement d'une famille, c'est une firme

Pour Tom Bradby, l'ensemble de la situation laissée par le départ des Sussex "a juste été incroyablement douloureuse" et "difficile à gérer" : "En fait, ils viennent de décider de quitter complètement la famille royale, cela n'a jamais été fait (...). Il y a encore beaucoup de souffrance de tous les côtés et c'est vraiment difficile... Je pense que le public veut désespérément qu'ils aillent bien et que tout le monde soit heureux, et clairement, ça n'a pas été le cas l'année passée", le journaliste a-t-il expliqué.

"Vous devez pour rappeler qu'il ne s'agit pas seulement d'une famille, c'est une firme. Ils travaillent dans le service public sur une plate-forme très élevée et exposée et, dans une certaine mesure, ils y sont tous enfermés ensemble. Et cela crée beaucoup de tensions que les gens voient peut-être assez clairement de l'extérieur, mais en même temps, ils essaient d'être une famille." Une famille qui pourrait finalement se réunir pour la première fois depuis le Megxit et le début de la pandémie au printemps prochain, à l'occasion des 100 ans du prince Philip et de la traditionnelle parade Trooping The Colour, si la crise sanitaire le permet bien sûr.