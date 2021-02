Meghan Markle enceinte et Harry : une longue interview à la télé américaine, de lourdes conséquences

Dans son communiqué, CBS promet une "conversation intime" entre Meghan Markle (39 ans), son époux le prince Harry (36 ans) et Oprah Winfrey. "Oprah Winfrey s'entretiendra avec Meghan, la duchesse de Sussex, dans une interview de grande envergure qui couvrira tout : ses débuts en tant que membre de la famille royale, son mariage, la maternité, son travail philanthropique et la façon dont elle gère la vie sous une pression publique intense. Plus tard, (Oprah Winfrey et Meghan Markle) seront rejointes par le prince Harry pour parler de leur déménagement aux États-Unis et de leurs futurs espoirs et rêves pour leur famille en pleine expansion", a-t-il été développé auprès de People. Une interview forcément déjà très attendue de l'autre côté de l'Atlantique... La famille royale britannique doit-elle se préparer à des révélations fracassantes ? Meghan et Harry vont-ils profiter de cette longue interview intimiste pour régler leurs comptes ? Une chose est sure, CBS s'assure une audience le 7 mars prochain.

Déjà des conséquences

Quelques heures seulement après l'annonce de cette interview de 90 minutes, le DailyMail dit être en mesure d'avancer que Meghan Markle et le prince Harry vont perdre tous leurs patronages royaux. La reine Elizabeth a prévu de rompre tous liens les unissant à des organisations sous le patronage de la famille royale. Le prince Harry pourrait ainsi perdre ses titres honorifiques militaires, et ses patronages avec la Fédération anglaise de rugby à XV, la Rugby Football League et le marathon de Londres. Meghan Markle devra cesser de travailler avec le National Theatre, à moins qu'un nouveau titre lui soit trouvé, mais pas en lien avec la famille royale britannique.