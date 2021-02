Diaporama Meghan Markle enceinte et Harry : une longue interview à la télé américaine, de lourdes conséquences

Le Prince Harry et Meghan Markle posent à Kensington palace après l'annonce de leur mariage au printemps 2018 à Londres le 27 novembre 2017.

Le prince Harry et Meghan Markle, duc et duchesse de Sussex, présentent leur fils Archie dans le hall St George au château de Windsor le 8 mai 2019.

Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex, se rendent à la réception des industries créatives et des entreprises à Johannesburg, le 2 octobre 2019.

Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle (enceinte), duchesse de Sussex - La famille royale d'Angleterre lors de la réception pour les 50 ans de l'investiture du prince de Galles au palais Buckingham à Londres. Le 5 mars 2019.

Le prince Harry, duc de Sussex et Meghan Markle, duchesse de Sussex, enceinte, en visite au "Andalusian Gardens" à Rabat lors de leur voyage officiel au Maroc, le 25 février 2019.

Meghan Markle (enceinte), duchesse de Sussex, lors d'une discussion conjointe avec le Trust The Queen's Commonwealth à l'occasion de la journée mondiale du droit des femmes. Londres, le 8 mars 2019.

Meghan Markle la duchesse de Sussex enceinte et le prince Harry, duc de Sussex, assistent à une activité jeunesse le Jour du Commonwealth à la Maison du Canada le 11 mars 2019 à Londres.

9 / 23

Le prince Harry et Meghan Markle lancent leur association caritative Archewell - Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex, avec leur fils Archie ont rencontré l'archevêque Desmond Tutu et sa femme à Cape Town, Afrique du Sud. Le 25 septembre 2019.