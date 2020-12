Harry et William enfin réconciliés ? La gentille attention de Meghan Markle pour Noël

La famille royale va-t-elle finalement laisser le Megxit et les rancoeurs derrière elle, après un an de brouille ? A en croire le biographe royal Andrew Morton, cité par le Sun le 19 décembre 2020, le prince Harry et Meghan Markle espèrent que Noël et leurs cadeaux personnalisés aideront à renouer le contact avec le prince William et Kate Middleton. Depuis leur villa de Montecito, en Californie, le duc et la duchesse de Sussex ont fait parvenir aux Cambridge des cadeaux choisis avec soin.

Les parents du petit Archie (19 mois) auraient déniché leurs présents dans des boutiques situées non loin de leur demeure, à Santa Barbara. Meghan Markle aurait également mis à profit ses compétences de calligraphe pour adresser des messages personnalisés à ses neveux et nièce, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis (7, 5 et 2 ans). Quand on sait le talent de l'ex-actrice de 39 ans pour trouver des idées cadeaux originales et raffinées, nul doute qu'elle y a mis tout son coeur, après une année chaotique entre crise royale et crise sanitaire... De leur côté, le prince William et Kate Middleton auraient eux aussi envoyé leurs cadeaux de Noël aux Sussex, installés aux Etats-Unis depuis maintenant neuf mois.

Toujours selon l'auteur Andrew Morton, le prince Harry espère bien "parler à son père [le prince Charles, NDLR] et son frère pendant Noël". Les relations entre le Britannique et sa famille restent délicates depuis son départ de la Firme en début d'année 2020. Ce n'est pas tant son désir de fuir la pression médiatique et d'acquérir son indépendance financière qui a posé problème, mais plutôt son empressement et son annonce officielle précipitée, en dépit du protocole royal. Le prince Charles et ses fils ont bien partagé quelques appels vidéos depuis, mais il va falloir du temps pour que les liens se resserrent.

Une famille éparpillée

Le prince Harry, Meghan Markle et Archie vont célébrer les fêtes de fin d'année dans leur villa, certainement avec Dorian Ragland, la mère de la duchesse. Pandémie oblige, le reste de la famille royale doit quand à lui oublier son traditionnel Noël à Sandringham. S'ils espéraient pouvoir fêter Noël avec le clan Middleton dans leur demeure de Bucklebury, le prince William et Kate Middleton ont finalement dû changer leurs plans suites aux récentes mesures de restriction du Premier ministre.

Elizabeth II et le prince Philip vont rester isolés dans leur château de Windsor, tandis que Charles et Camilla dégusteront leur dinde farcie à Highgrove, la demeure du prince de Galles dans le Gloucestershire.