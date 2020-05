Kate Middleton : La jolie maison de son enfance dévoilée par son frère

Le décor a presque volé la vedette du principal intéressé ! Le 11 mai 2020, James Middleton s'est saisi de son compte Instagram pour publier une nouvelle vidéo dans laquelle il se montre, changeant radicalement de tête, pour surprendre sa fiancée Alizée Thevenet. Un clip filmé alors que le couple est confiné dans la maison familiale des Middleton à Bucklebury, dans le Berkshire.

Une fois passé sous la tondeuse et le rasoir, après sept ans de barbe, le Britannique de 33 ans se filme alors qu'il rejoint sa compagne et ses parents installés sur la terrasse. L'occasion de découvrir le cadre privilégié dans lequel Kate Middleton, mais également Pippa et James, ont grandi : un large jardin verdoyant, une grande terrasse fleurie, une confortable demeure en briques... Cela fait maintenant plus de trente ans que Carole et Michael Middleton, que l'ont aperçoit dans la vidéo, sont installés dans le Berkshire. C'est là que la future duchesse de Cambridge a été scolarisée, avant de partir faire ses études en Écosse, où elle a rencontré le prince William.