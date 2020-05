La princesse Charlotte a 5 ans : la chipie de Kate et William en images

L'heure est une nouvelle fois à la fête pour les Cambridge : après les 2 ans du prince Louis et les 9 ans de mariage du prince William et Kate Middleton, c'est au tour de la petite Charlotte de fêter ses 5 ans, ce 2 mai 2020. C'est donc confinée dans la confortable demeure familiale d'Anmer Hall, dans le Norfolk, que la jeune princesse va souffler ses cinq bougies avec ses parents et ses deux frères.

Au fil de ses apparitions, celle que ses proches surnomment Lottie a su montrer un caractère bien trempé, pour le plus grand plaisir du public. De l'aveu de son arrière grand-mère la reine Elizabeth II en personne, la fillette aurait même pris le dessus sur son aîné le prince George (6 ans), plus réservé. Dès sa naissance, Charlotte a été habituée aux objectifs, tant et si bien qu'il lui arrive souvent de saluer les photographes quand son frère les évite... La petite princesse a notamment marqué les esprits en août 2019 en tirant la langue au public en pleine régate royale !