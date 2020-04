Kate Middleton et le prince William : comment se sont-ils rencontrés ?

L'heure est à la fête pour le prince William et Kate Middleton, qui fêtent leurs neuf ans de mariage ce 29 avril 2020. Bien que confinés dans leur demeure d'Anmer Hall, dans le Norfolk, le duc et la duchesse de Cambridge devraient malgré tout trouver un moyen de célébrer leurs noces de faïence en compagnie de leurs trois enfants, George (6 ans), Charlotte (bientôt 5 ans) et Louis (2 ans).

Cet anniversaire de mariage est l'occasion de revenir sur le début de cette histoire d'amour royale, qui a débuté sur les bancs d'une prestigieuse université : celle de St Andrews, en Écosse, où ils ont tous les deux entamé leurs études supérieures en 2001, lui en géographie, elle en histoire de l'art. La légende veut que l'héritier au trône d'Angleterre ait craqué pour la jolie brune lors d'un défilé de mode caritatif organisé à l'université en 2002, pour lequel elle défilait en lingerie... Les deux étudiants ont commencé à se fréquenter l'année suivante, alors qu'ils partageaient un même appartement en colocation avec deux autres amis.