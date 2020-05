James Middleton change de tête, sa fiancée Alizée sous le choc

Il n'avait plus rasé sa barbe depuis sept ans ! Le 11 mai 2020, James Middleton s'est saisi de son compte Instagram pour partager une étonnante vidéo avec ses abonnés. Confiné dans la confortable maison de ses parents, le petit frère de Kate Middleton a fait une surprise à sa fiancée, la Française Alizée Thevenet. À défaut de pouvoir se marier ce printemps, comme prévu initialement, le Britannique de 33 ans s'est amusé avec une tondeuse...

"Puisque Alizée et moi devions nous marier... ce mois-ci en fait... Elle ne m'a jamais vu sans barbe, donc je me suis dit qu'il était temps que je lui montre ce qu'il y a derrière, explique James Middleton dans son clip vidéo, sur lequel il apparaît torse nu dans son jardin, entouré de ses chiens. En fait, ce qui m'inquiète le plus, c'est que ces gars-là [ses chiens, NDLR] pourraient ne pas me reconnaître après. Dites au revoir." Tondeuse, puis rasoir : en accéléré, le beau-frère du prince William filme sa transformation, avant d'aller surprendre sa chère et tendre.