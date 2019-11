James Middleton donne un aperçu de son futur mariage avec la Française Alizée

C'est donc loin des médias et des paparazzi que le couple projette de s'unir. Un mariage certes secret, mais lors duquel les amoureux espèrent bien "danser et s'amuser". Sans surprise, les chiens de James Middleton joueront un rôle tout particulier : "Je ne sais pas encore lequel, mais ils seront une des clefs de cette journée", a-t-il confié. Pour rappel, ce gaga de canidés en possède neuf : un golden retriever baptisé Mabel, un labrador noir, deux cockers anglais et cinq cockers noirs appelés Rafa, Ella, Zulu, Inka et Luna.

Le 21 novembre dernier, James Middleton a d'ailleurs précisé sur son compte Instagram que deux de ses fidèles compagnons, Ella et Mabel, étaient à ses côtés pour cette interview : "Ma seule demande est d'amener un chien, ou deux, ou trois, quatre, cinq. Ils me donnent le courage de parler ouvertement, librement et sans peur du jugement, surtout lorsque je parle de mon expérience avec la dépression." Cela fait maintenant un an que le Britannique évoque publiquement ses problèmes de santé mentale. Il a d'ailleurs confié avoir pu compter sur le soutien de ses célèbres soeurs pour sa thérapie.