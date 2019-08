James Middleton préfère parfois parler à ses chiens qu'aux humains

L'entrepreneur a ajouté : "En plaçant des chiens aux bons endroits dans les hôpitaux et centres d'aide psychologique, vous brisez vraiment la glace parce que les gens parlent du chien et vous avez une conversation (...). Je sais que ça peut marcher, donc Ella [un de ses chiens, NDLR] est venue à toutes mes sessions de thérapie avec moi et c'est pourquoi je le soutiens autant et souhaite faire plus de moi-même."

James Middleton possède en tout cinq chiens : quatre cockers anglais prénommés Ella, Zulu, Inka et Luna, ainsi qu'un golden retriever baptisé Mabel. Ce dernier s'est récemment illustré sur le compte Instagram de son maître en sautant dans une piscine, éclaboussant au passage la jolie compagne de James Middleton, la Française Alizée Thevenet.