James Middleton : Sa petite amie Alizée Thevenet ose le décolleté à Wimbledon

Passionnée de tennis, la famille Middleton s'est illustrée dans les tribunes VIP de Wimbledon tout au long du tournoi. Non loin du prince William et de Kate Middleton, marraine royale du tournoi, James Middleton a assisté à la victoire de Novak Djokovic face à Roger Federer lors de la finale du 14 juillet 2019. À ses côtés pour ce match sous haute tension, le Britannique de 32 ans a pu compter sur la présence de sa compagne, la Française Alizée Thevenet.

C'est main dans la main que le couple a fait une arrivée remarquée au court 1. Tandis que son petit ami a misé sur un look classique en blazer et mocassins à pompons, la jolie blonde de 29 ans est apparue vêtue d'un look estival sensuel. Pour accompagner son pantalon blanc, son panier et ses espadrilles, elle a opté pour un top rouge au profond décolleté croisé.

Après un an de romance discrète, James Middleton a officialisé sa relation avec Alizée Thevenet en mai dernier sur Instagram. Une confirmation faite juste avant qu'ils n'assistent ensemble au mariage royal de Lady Gabriella Windsor le 18 mai. Analyste financière travaillant à la City, la jeune femme se trouve être trilingue après avoir grandi entre l'Allemagne, l'Indonésie, le Chili, la France, la Belgique et le Royaume-Uni. En plus d'aider son compagnon à vaincre ses problèmes de dépression, Alizée Thevenet semble s'être parfaitement intégrée au sein du clan Middleton.