James Middleton : Nouvelle "photo de famille" avec sa fiancée Alizée

"Merci pour le soutien incroyable reçu depuis que j'ai publiquement parlé de ma maladie. La dépression (...). A cette occasion, je voulais partager notre première photo de famille. Il n'y a pas si longtemps, j'avais oublié ce que c'était que de rire d'un bonheur authentique, a-t-il écrit en légende de sa publication. Aujourd'hui, je n'ai pas à faire semblant de sourire. Je ne suis pas guéri de la dépression, je ne pense pas que ce soit possible. Cependant, j'ai appris les outils pour garder le contrôle, chaque jour je m'occupe de ma santé mentale autant que de ma santé physique."

Cela fait bientôt un an que James Middleton évoque régulièrement son combat contre la dépression, aussi bien sur les réseaux sociaux que lors d'interviews. En octobre dernier, cet entrepreneur gaga de ses neufs chiens avait même confié avoir pu compter sur le soutien de ses soeurs Kate et Pippa Middleton lors de sa thérapie. La duchesse de Cambridge et son mari le prince William se trouvent être particulièrement engagés dans le domaine de la santé mentale.

Mais James Middleton va mieux, tant et si bien qu'il prépare aujourd'hui son mariage avec celle qui partage sa vie depuis près d'un an, Alizée Thevenet, une Française de 29 ans. Analyste financière travaillant à la City depuis maintenant sept ans, elle se trouve être trilingue après avoir grandi entre l'Allemagne, l'Indonésie, le Chili, la France, la Belgique et le Royaume-Uni.