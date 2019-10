James Middleton fiancé : nouvelles photos avec sa jolie Française Alizée

Après Kate Middleton, puis Pippa Middleton, c'est au tour du petit frère, James Middleton, de se marier. Le 6 octobre 2019, le Britannique de 32 ans s'est saisi de son compte Instagram pour annoncer l'heureuse nouvelle à ses milliers d'abonnés : il s'est fiancé avec sa compagne française, Alizée Thévenet. L'occasion pour lui de partager de jolies photos de leurs diverses aventures à deux.

À la montagne avec un chapeau de cow-boy et une chemise à carreaux, en look british façon Sherlock Holmes, en pleine mer, en tenues d'apiculteurs ou en maillots de bain dans la jungle : James Middleton a dévoilé toute une série de clichés sur lesquels il prend la pose au côté de sa jeune fiancée de 29 ans. Des photos qui laissent transparaître la jolie complicité qui unit le couple après un an et demi de romance. Les amoureux auraient emménagé ensemble du côté de West London en septembre dernier.