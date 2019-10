James Middleton fiancé : le petit frère de Kate va épouser Alizée !

C'est un véritable conte de fée. James Middleton, le petit frère de Kate et Pippa, va épouser la ravissante Alizée Thevenet. C'est en tout cas ce qu'affirme le très renseigné DailyMail, dont les sources ont constaté un clinquant bijou à l'annulaire de la jolie française. "Ils se sont fiancés, explique un proche du couple au média britannique. Elle porte un magnifique saphir au doigt. Ils gardent ça secret pour l'instant, mais la nouvelle commence à fuiter dans leur groupe d'amis. Ils devraient l'annoncer officiellement la semaine prochaine." Can't wait !

La famille aura bientôt, intégralement, la corde au cou. Si aucune date n'est prévue pour le moment, on sait que le choix de l'anneau est loin d'être anodin. Souvenez-vous : alors qu'il posait le genou au sol devant Kate Middleton, le prince William avait sorti un joli écrin qui abritait justement un caillou bleuté hérité de sa maman, la princesse Diana. Serait-ce devenu, entre temps, une tradition familiale ?

James Middleton et Alizée Thevenet seraient en couple depuis janvier 2019 – ils ont, en tout cas, été photographiés à Saint-Barthélemy en train de s'embrasser à ce moment-là. Puisqu'ils ont attendu le mois de mai avant d'officialiser leur relation, difficile alors de dire quand retentira le glas de l'annonce médiatique. En septembre 2019, le couple aurait emménagé ensemble du côté de West London. C'est donc une affaire qui roule...

James Middleton et Alizée : sa chienne Ella a joué les entremetteuses !

Ce n'est un secret pour personne : James Middleton est fou de chiens et préfère s'entourer de quadrupèdes que d'êtres humains. C'est d'ailleurs à sa petite Ella, une espiègle cocker spaniel, qu'il doit sa flamboyante love story. Ignorant l'identité de son futur époux, Alizée Thevenet s'était approché de lui dans un restaurant pour caresser l'animal, avant que Monsieur ne se décide à lui faire passer un mot doux. "Je ne fais normalement jamais ça, mais est-ce que tu accepterais d'aller boire un verre" avait-il écrit en toutes lettres. So romantic.

Comme quoi, James Middleton doit tout à Ella et il le lui rend bien. Entre deux séances de surf et trois promenades en vélo, il l'amène faire du volontariat pour l'association Pets As Therapy... et a requis son aide pour guérir sa propre dépression. Chienne de vie...