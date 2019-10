James Middleton confirme ses fiançailles et dévoile la bague offerte à Alizée

Le doute planait encore à propos de cette délicieuse nouvelle... mais ce temps est désormais révolu. Le dimanche 6 octobre 2019, James Middleton s'est emparé de ses réseaux sociaux pour confirmer qu'il allait bien épouser sa Frenchie girlfriend, Alizée Thevenet. Sur Instagram, le petit frère de 32 ans de Kate et de Pippa a partagé une photographie de son couple qui ne laisse plus de place au doute : on y voit la jolie fiancée, bague vissée à l'annulaire, se blottir dans les bras de son homme. "Elle a dit oui, légende-t-il. Notre secret a été révélé mais nous ne pourrions pas être plus heureux de vous le dire à notre tour."

Des amis bavards de James Middleton avaient effectivement vendu la mèche en fin de semaine. Se rapprochant du Daily Mail, un proche expliquait que les fiançailles avaient bien eu lieu à l'abri des oreilles indiscrètes. "Elle porte un magnifique saphir au doigt, précisait-on dans la presse britannique. Ils gardent ça pour eux, pour l'instant, mais la nouvelle commence à fuiter dans leur entourage. Ils devraient l'annoncer officiellement la semaine prochaine." Pris de court, les tourtereaux n'étaient plus à quelques heures près...

James Middleton : sa technique infaillible pour séduire Alizée Thevenet

Grand amoureux des chiens, James Middleton doit son bonheur à sa chienne Ella, une rusée cocker spaniel. Après qu'Alizée soit venue saluer le loyal quadrupède dans une salle de restaurant, le jeune homme avait pris son courage à deux mains, rédigé un billet doux à sa destination et attendu que le charme opère. "Je ne fais normalement jamais ça, mais est-ce que tu accepterais d'aller boire un verre ?" avait-il écrit sur sa missive. Le couple a été aperçu du côté de Saint-Barthélemy en janvier 2019 et a officialisé sa relation au mois de mai suivant. Comme quoi, les paroles s'envolent mais les écrits restent...