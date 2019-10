Kate Middleton en thérapie avec son frère James, lorsqu'il pensait au suicide

Maman de trois jeunes enfants et duchesse à l'agenda bien rempli, Kate Middleton a tout de même trouvé le temps d'accompagner son frère en thérapie. Comme James Middleton l'a lui-même raconté dans une nouvelle interview au Telegraph, le 12 octobre 2019, sa grande soeur a été d'une aide précieuse dans son combat contre la dépression.

S'il est aujourd'hui épanoui et sur le point d'épouser sa petite amie française Alizée Thévenet, l'entrepreneur de 32 ans revient de loin : "Je ne pouvais rien faire. Ni dormir, ni lire un livre, ni manger, a-t-il confié. Je me suis retiré de tout." Durant sa thérapie, qui a duré près d'un an, James Middleton a pu compter sur le soutien de ses parents, Carole et Michael Middleton, mais également ses soeurs Pippa et Kate : "Chacun d'entre eux. Pas forcément au même moment, mais individuellement et parfois ensemble. Et c'était si important parce que ça les aidait à me comprendre et à comprendre comment mon esprit fonctionnait."