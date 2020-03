James Middleton : Il renonce à son mariage avec Alizee à cause du coronavirus

James Middleton (32 ans) a annoncé publiquement qu'il allait reporter son mariage avec Alizee Thevenet (29 ans) en raison de la pandémie de coronavirus. Selon le Dailymail, une source proche du petit frère de Kate Middleton aurait déclaré : "C'est très triste, mais ce n'est tout simplement pas possible de le maintenir dans cette crise. Organiser un mariage Anglo-Français est impossible dans les mois à venir et risque encore d'être difficile en été. Ils préféreraient attendre que tous leurs invités soient en mesure, et heureux, d'y assister." Sage décision pour le couple qui avait annoncé ses fiançailles le 6 octobre 2019 sur Instagram.

Digne d'un véritable conte de fées, leur histoire d'amour a commencée dans le bar South Kensington Club de Londres grâce au chien de James, un ravissant cocker prénommée Ella. Émerveillée par la beauté du chien, Alizee n'aurait pas pu s'empêcher d'aller caresser la craquante et douce petite Ella. Coup de foudre immédiat pour James lorsqu'il voit la frenchie. Un ami avait révélé à l'époque : "Après qu'Alizee soit retournée à sa table, James a demandé au serveur de lui donner une note disant:" Je ne fais jamais ça normalement, mais aimeriez-vous aller boire un verre avec moi? " Il a également pris son numéro. Quelques semaines plus tard, ils sont sortis boire un verre ensemble. Ce n'est qu'après s'être rencontrés pour boire un verre qu'Alizee s'est rendue compte de qui il était – l'un de ses amis a dû lui dire." Une magnifique histoire d'amour rendue possible grâce à... Ella !