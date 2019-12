James Middleton et Alizée Thevenet : Les fiancés complices en soirée

Rares sont les apparitions publiques du couple. Le 18 décembre 2019 à Londres, James Middleton et sa fiancée Alizée Thevenet ont fait une arrivée remarquée à l'hôtel-restaurant The Chiltern Firehouse. Mercredi soir, c'est à cette adresse branchée de la capitale que la princesse Beatrice et Edoardo Mapelli Mozzi ont fêté leurs fiançailles avec, parmi leurs invités, Ellie Goulding et Pippa Middleton. Un heureux événement annoncé officiellement le 26 septembre dernier.

Main dans la main, le petit frère de Kate Middleton et sa jolie Française ont été accueillis par les photographes. L'ambiance de la soirée était vraisemblablement décontractée puisque le Britannique de 32 ans est apparu vêtu d'un jean et d'une paire de boots. Alizée Thevenet était quant à elle habillée d'un pantalon large imprimé, d'une paire de baskets et de boucles d'oreilles colorées. Le couple est lui aussi en pleins préparatifs de son mariage puisqu'il a annoncé ses fiançailles le 6 octobre dernier. Comme James Middleton l'a lui-même précisé dans une récente interview pour l'édition espagnole de Vanity Fair, la cérémonie sera la plus privée possible.