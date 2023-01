Kate Middleton : Son frère James et sa femme française pleurent un être cher, coup dur dans la famille

James Middleton a annoncé la mort de son chien sur les réseaux sociaux et lui a rendu un bel hommage dans les pages du Sunday Times : "Pendant quinze ans, Ella a été à mes côtés, durant mes jours les plus sombres comme lors de mes jours les plus heureux. Elle va terriblement me manquer. [...] Ella a eu une très courte maladie, elle s'est éteinte dans mes bras à la maison et est maintenant enterrée dans le jardin à côté de Tilly."

Dans son discours, James Middleton précise même qu'au-delà de l'aide d'Ella dans sa lutte contre la dépression, elle lui a permis de rencontrer son épouse actuelle : "J'ai rencontré Alizée grâce à Ella, après qu'elle a foncé tout droit vers elle dans un restaurant. J'ai alors écrit une petite note, qu'Alizée a gardée. Je l'ai signée de la part d'Ella. J'avais écrit quelque chose comme : 'Voudriez-vous sortir avec moi pour un verre, et j'amènerai avec moi mon ami James'."

James et Alizée, l'amour des animaux

Si le couple a fonctionné dès le départ, ce n'est pas uniquement grâce au gros coup de pouce donné par Ella dans la rencontre. Alizée Thévenet et James Middleton ont tous les deux un amour inconditionnel envers les animaux. Le beau-frère du prince William a d'ailleurs lancé sa propre société dans le domaine : Ella & Co, entreprise dont le but est d'offrir un régime alimentaire efficace et équilibré aux toutous. Une aventure dans laquelle sa femme Alizée l'épaule au quotidien.