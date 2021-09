James Middleton et Alizée Thevenet mariés : le petit frère de Kate a épousé la belle Française

Comme nous le disions plus tôt, c'est en effet par l'intermédiaire d'un chien que les amoureux se sont rencontrés. Pas n'importe quel chien, celui de James Middleton. Retour en Angleterre. Nous sommes en 2018 ou début 2019, le frère de Kate Middleton mange dans un restaurant lorsque la belle analyste financière, vivant à Londres depuis six ans, et diplômée de l'université Queen Mary Of Londons, s'est arrêtée pour caresser le chien de James. Il l'invite à prendre à verre, elle ne sait pas qui il est et accepte. Puis elle se renseigne sur son identité et décide de faire fi de la renommée de sa famille. Le couple officialise en mai 2019, en août 2020 ils se fiancent et un an plus tard les voilà mariés.

Une union qui aurait pu avoir lieu plus tôt mais qui a été reportée à cause de la pandémie de Covid-19.