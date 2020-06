James Middleton : Remis de sa dépression, il lance un projet étonnant

En plus d'avoir pu compter sur le soutien de ses soeurs, Kate et Pippa Middleton, le Britannique de 33 ans s'est appuyé sur sa meute pour s'en sortir : un golden retriever prénommé Mabel et quatre épagneuls baptisés Ella, Zulu, Inka et Luna. Une joyeuse troupe qui a récemment accueilli l'adorable petite Nala. Voilà près de deux ans que James Middleton parle ouvertement de sa dépression et encourage les thérapies canines. Bien qu'il ait été contraint de reporter son mariage avec la Française Alizée Thévenet, qui aurait dû avoir lieu pendant le confinement, l'entrepreneur semble aujourd'hui parfaitement épanoui.

Quant à cette nouvelle marque d'aliments "crus et congelés" pour chiens, James Middleton y a mis "tout son coeur et son âme" : "Ella a été ma source d'inspiration et je veux faire tout ce que je peux pour rendre à elle et à mes autres incroyables chiens tout ce qu'ils ont fait pour moi ces dernières années. La première étape de mon aventure : créer un régime parfaitement équilibré." Des aliments qui promettent un poil éclatant, des yeux brillants et un estomac de compétition aux compagnons à quatre pattes.