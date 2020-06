James Middleton partage une bonne nouvelle : il accueille six adorables petits !

La famille (à poils) s'agrandit pour James Middleton. Le 31 mai 2020, le petit frère de Kate Middleton s'est saisi de son compte Instagram pour annoncer la naissance de... six adorables chiots ! Heureux propriétaire de plusieurs chiens, qu'il met régulièrement en scène sur les réseaux sociaux, le Britannique de 33 ans a dévoilé plusieurs vidéos et photos de cette nouvelle portée d'épagneuls.

"Il y a une semaine, Luna a eu trois petits chiots à 5h du matin, mais nous avons dû nous rendre chez le vétérinaire pour une césarienne en urgence, et quatre autres chiots sont nés. Malheureusement, l'un d'eux n'a pas survécu, mais il y a six chiots en bonne santé tétant joyeusement, a-t-il raconté. Ils ont tous de belles maisons qui les attendent et je ferai don de l'argent de la vente des chiots à l'organisation PetsAsTherapy." Depuis maintenant un an, James Middleton se fait un fervent militant de la thérapie canine dans les hôpitaux et les écoles après avoir lui-même pu compter sur ses chiens pour lutter contre la dépression.